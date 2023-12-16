Cansız bedeni jakuzide bulunan Matthew Perry’nin ölüm nedeni belli oldu

16 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:28

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: TMZ

Bir döneme damga vuran ‘Friends’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim’de hayatını kaybetti. Perry’nin kesin ölüm nedeni yaklaşık iki ay sonra ortaya çıktı.

JAKUZİDE ÖLÜ BULUNDU

Matthew Perry’nin ani ölümü sevenlerini ve gösteri dünyasını hüzne boğdu. Ünlü oyuncunun Los Angeles’taki evindeki jakuzisinde boğularak öldüğü bildirilmişti. Olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, Perry’nin kalp durması nedeniyle olay yerine çağrılmasının ardından ölü bulunduğunu belirtmişti. Kaynaklar Perry’nin evdeki jakuzisinde bulunduğunu ancak olay yerinde herhangi bir uyuşturucu madde ya da cinayete dair kanıt olmadığını söylemişti.

KETAMİN İNFÜZYON TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

TMZ’de yer alan haber göre; Matthew Perry, depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan ‘ketaminin akut etkileri’ nedeniyle hayatını kaybetti.

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, Perry'nin ölümünden bir buçuk hafta önce depresyon ve anksiyete için ketamin infüzyon tedavisi aldığı sonucuna varan toksikoloji raporunu yayınladı. Adli tabibe göre, Perry'nin vücudundaki ketamin, hem kardiyovasküler aşırı uyarılmaya hem de solunum durmasına neden oldu.

Adli tabibe göre, Perry bir süredir gün aşırı ketamin infüzyon tedavisi görüyordu, ancak ölümünden 6 ay önce yeni bir doktor Perry'nin tedaviye bu kadar sık ihtiyaç duymayacak kadar iyi durumda olduğuna karar verdi. Raporda Perry'nin ölmeden önceki aylarda ne sıklıkta ketamin infüzyon tedavisi gördüğü belirtiliyor.

Matthew Perry; Dream On, Beverly Hills 90210, Sibs gibi yapımlardaki rollerin ardından Friends'te Chandler Bing rolünü üstlendi. Oyuncu, New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi de kısa sürede bir fenomene dönüştü.Birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.