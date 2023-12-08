Çarli’nin Cilvenaz’ı yıllara meydan okuyor! Son halini gören herkes aynı yorumu yaptı

8 Aralık 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:14

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Çarli, hem küçüklerin hem de büyüklerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

1998 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan komedi türündeki dizi, 24 bölüm ekranlara gelmişti. Talat Sanal ile Amerika’da ölen amcası tarafından emanet edilen maymun Çarli’nin hikayesi ekranlara esprili bir dille yansıtılıyordu.

REYTİNGLERİ SALLADI

Ekran başındakileri güldüren Şempanze Çarli’nin hikayesi reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Hatta reytinglerde şarkıcı Sibel Can’ın programını geçmesi o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

Ercan Diler, Berrin Arısoy, Melodi Bağcı, İlker Aksum, Okan Sanlıtop gibi oyuncuların rol aldığı dizide Mine Çağlar Kondu, ‘Cilvenaz’ karakterini canlandırıyordu.

Arkadaşlarının ısrarı ile bir gazetedeki ilanı görüp seçmelere katılan Mine Çağlar Kondu, sektöre model olarak giriş yaptı. 18 yaşında yazıldığı ajansta reklam filmlerinde de rol aldı.

Dizinin yapımcısı Burçin Özdemir, kendisini spor salonunda gördü ve Çarli dizisinin kadrosuna dahil oldu. "Dizinin tekrarları yayınlanması nedeniyle insanların aklında kaldım" diyen Mine Çağlar Kondu, kendine bambaşka bir yol çizdi.

VETERİNERLİK YAPIYOR

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan Kondu, şimdi kendi veteriner kliniğinde hasta bakıyor. Verdiği bir röportajda mesleğinden bahseden 47 yaşındaki isim “Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu” şeklinde konuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kondu, yaptığı ameliyatların fotoğraflarını paylaşıyor ve bilgilendirici içeriklere yer veriyor. Mine Çağlar Kondu’yu şimdilerde görenler “Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş” , “Hiç değişmemiş” yorumları yapıyor.