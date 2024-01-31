Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si bir yılda 40 verdi! Sırrını 'Beni zayıflatan tek şey...' deyip açıkladı

Cennet Mahallesi’nde üstlendiği ‘Menekşe’ karakteri ile hafızalara kazınan Şeyla Halis, 1 yılda tam 40 kilo verdi. Kaybettiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncu zayıflamasının sırrını açıkladı.

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterini canlandıran oyuncu Şeyla Halis, son görüntüsüyle gündem oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Zeki Alasya, Özkan Uğur, Müjdat Gezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Tekrar bölümleri zaman zaman ekrana gelen yapımda ‘Oynak Balina’ lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis’in son hali merak ediliyor.

CERRAHİ MÜDAHALESİZ KİLO VERDİ

İlk bölümü 2014’te yayınlanan dizide Menekşe, seyirci tarafından çok sevilmişti. 47 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

‘Yahşi Cazibe’ , ‘Yedi Numara’ , ‘Yılan Hikayesi’ gibi birçok dizide rol alan Şeyla Halis, bir yılda tam 40 kilo verdi. Beslenmesine dikkat ederek, cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ZAYIFLAMA TÜYOLARI

Halis’in kilo verme yöntemi de merak edilenler arasında. Oyuncu, daha önce verdiği röportajda “Beni zayıflatan tek şey kilo verme sürecini mutlu bir süreç haline dönüştürmek” demişti. Aşırı yöntemlerden uzak durduğunun da altını çizmişti. Şeyla Halis, zayıflama döneminde yeme alışkanlıklarını düzenleyip istediği yiyecekleri beslenmesine katmış ama hep uygun miktarda yemeye dikkat etmiş. Kendini ara sıra ödüllendirmeyi de hiç ihmal etmemiş. Gereksiz yasaklardan kaçınan oyuncu, stresi azaltarak kilo verme sürecini hızlandırıp keyifli hale getirmiş.