Aile dizisi ekrana veda etti, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ finalde ağlattı

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aile, dün akşam ekranlara veda etti. Dizinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya finaldeki oyunculuklarıyla alkış topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı övgü dolu yorumlar yaptı.

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çeken Aile dizisi 30. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Dizi, final bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

OYUNCULUKLARINA YORUM YAĞDI

Dizinin finalinde Serenay Sarıkaya’nın üstlendiği Devin karakterinin hastane sahneleri çok konuşuldu. Senaryo gereği doğum yapan Sarıkaya, rolünün üstesinden hakkıyla geldi. Kıvanç Tatlıtuğ da Aslan karakteriyle alkış topladı. Dizinin final bölümü izleyenleri ağlattı.

Sosyal medya platformu X’te ‘#AileVeda’ başlığıyla açılan etikete kısa sürede onlarca yorum geldi. Kullanıcılar “İzlediğim en gerçekçi doğum sahnesiydi, çok büyüksün Serenay Sarıkaya” , “Bu kadar kusursuz bir oyunculuk olamaz” , “Oynamamışlar resmen yaşamışlar” , “Gözyaşımız kalmadı resmen” gibi yorumlar yaptı.

KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY’DAN VEDA MESAJI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından ortak bir veda mesajı yayınladı:

“Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek.”