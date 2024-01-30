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    • Sette attan düşen Sinan Albayrak’tan “Kötürüm kaldı” iddialarına cevap

    TRT 1’in yeni dizisi ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ adlı dizinin setindeki atlı çekimler sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırılan Sinan Albayrak, takipçilerine seslendi. Hastaneden taburcu olan oyuncu evinde çektiği videoyla “Kötürüm kaldı” haberlerini yalanladı, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sinan Albayrak, Set, Kaza, Dizi, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rol aldığı ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin çekimleri esnasında atla birlikte ağaca çarparak feci bir kaza geçiren Sinan Albayrak, kötürüm kaldığı yönündeki iddialara cevap verdi. 

    Sette attan düşen Sinan Albayrak’tan “Kötürüm kaldı” iddialarına cevap

    Daha önce kaza hakkında bilgi veren oyuncu, “Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağalı çıktı. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var. Onlar da kısa sürede toparlanacak” ifadelerini kullanmıştı. 

    Sette attan düşen Sinan Albayrak’tan “Kötürüm kaldı” iddialarına cevap

    “KÖTÜRÜM DEĞİLİM, YÜRÜYORUM”

    Kaza sonrası Sinan Albayrak hakkında çeşitli sitelerde yanlış haberler yayıldı. Bir süredir evde dinlenen oyuncu, ortaya atılan iddialara ilk ağızdan cevap verdi. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Albayrak, şu açıklamayı yaptı:

    “Sağlığımı merak edenler arıyorlar, yazıyorlar. Çok telefonlara bakmıyorum, bakamıyorum. Tekrar onu belirtmek durumundayım. Çok teşekkür ederim, evime geldik. Operasyon iyi geçti, tedavi sürecindeyiz. Bir süre yürümeyeceğiz, yatacağız, dinleneceğiz, yan gelip yatacağız tabir-i caizse. Farklı yorumlar var piyasada. Kötürüm değiliz, iyiyiz, yürüyoruz, yürüyeceğiz.”

    “BOYDAN BOYA İNEN BİR KIRIĞIM VAR”

    Vücudunda kırıklar olduğunu belirten Albayrak, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

    “Dizi kaldığımız yerden devam edecek. Yapımcımızın da çok desteği var. Orası da aksadı maalesef, sıkıntı oldu elbette ki ama yapım tarafı elinden geleni yapıyor. Umuyorum ki kaldığımız yerden devam edebileceğiz ama birkaç haftamız var bu süreçte. Omurgamız kırık, elimiz kırık, çene maalesef kırık, o yüzden çok konuşamıyorum rahatlıkla. Gücümü bu videoya saklıyorum. Boydan boya inen bir kırığımız var, hastanemiz bunu tespit etmekten aciz kaldı, o yüzden tedavi de biraz gecikmiş oldu. Evimdeyim, istirahatte kalacağız bir süre, çocuğumla ve eşimle. Hepinize çok teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Allah’a emanet olun.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sinan AlbayrakSetKazaDizi
    Haberler > Magazin > Sette attan düşen Sinan Albayrak’tan “Kötürüm kaldı” iddialarına cevap
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