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    • CZN Burak’ın vücudu kesikler içindeki hali korkutmuştu! Fotoğrafların iç yüzünü açıkladı

    Paylaştığı yemek videolarıyla üne kavuşan ve CZN Burak lakabıyla tanınan şef Burak Özdemir, sosyal medyadaki son videosuyla gündeme geldi. Yara bere içindeki haliyle sevenlerini korkutan ünlü isim açıklama yaptı. Fotoğrafların iç yüzünü aktaran CZN Burak, görüntülerin eski olduğunu belirtti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Czn Burak, Sosyal Medya, Fenomen, Şef, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Babasının kendisini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrılarak yeni bir restoran açan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son paylaştığı videoyla gündem oldu. Ünlü şef, geçtiğimiz gün vücudunun kesik içinde ve gözünün kıpkırmızı olduğu fotoğraflarla çekilen bir klip hazırlayarak kişisel Instagram hesabından paylaştı.

    CZN Burak’ın vücudu kesikler içindeki hali korkutmuştu! Fotoğrafların iç yüzünü açıkladı

    HERKES ‘SANA NE OLDU?’ DİYE SORDU

    CZN Burak'ın “Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Ya Rab... Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor” notuyla paylaştığı görüntüler kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyada takipçileri “Sana ne oldu?”, “Başına ne geldi?” , “Bu yaralar ne?” , “Çok geçmiş olsun” gibi yorumlar yaptı. 

    CZN Burak’ın vücudu kesikler içindeki hali korkutmuştu! Fotoğrafların iç yüzünü açıkladı

    “AĞIR BİR İŞ KAZASI GEÇİRMİŞTİM”

    Ünlü fenomen gündem olan görüntüler sonrası ilk kez açıklama yaptı. Posta’ya konuşan CZN Burak, fotoğrafların iç yüzünü anlattı ve eski olduklarını söyledi. Açıklamasında ise “Çok eski bir görüntü ve ben tekrar paylaştım. Ağır bir iş kazası geçirmiştim. Çünkü takipçilerimle dertleşmeyi seviyorum. Onlara bu noktaya kolay gelmediğimi anlatıyorum. Karamsar olmamaları gerektiği mesajını veriyorum. Asla kendime zarar vermedim. Ya da birileri bana zarar vermedi” ifadelerine yer verdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Czn BurakSosyal MedyaFenomenŞef
    Haberler > Magazin > CZN Burak’ın vücudu kesikler içindeki hali korkutmuştu! Fotoğrafların iç yüzünü açıkladı
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