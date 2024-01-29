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    • Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven ‘Taş Kağıt Makas’ dizisiyle setlere dönüyor

    Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanan ve uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Ozan Güven setlere dönüyor. Ünlü oyuncu Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas’ta rol alacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dizi, Kanal D, Ozan Güven, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Oyuncu Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılında kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bulutsuz’un darp edildiğine dair görüntüler sosyal medyaya sızdırılmış, oyuncu hakkında dava açılmıştı. 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanan Ozan Güven, davanın ardından kendisini geri çekmişti. 

    PROJESİ BELLİ OLDU

    3 yılı aşkın süredir herhangi bir dizide rol almayan Ozan Güven’in setlere döneceği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun Kanal D’de ekrana gelecek Taş Kağıt Makas adlı dizide rol alacağı öğrenildi. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hande Ataizi, Ekin Koç, Burak Yörük, Hüseyin Avni gibi başarılı isimler yer alacak.

    Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven ‘Taş Kağıt Makas’ dizisiyle setlere dönüyor

    FRAGMANI PAYLAŞTI, DESTEK GECİKMEDİ

    2020’nin Temmuz ayından beri kişisel Instagram sayfasından herhangi bir paylaşım yapmayan Ozan Güven, kural bozdu. Güven, yeni projesi Taş Kağıt Makas’ın fragmanını paylaştı. Altına ise “Yoğun hasret içerir” notunu düştü. Paylaşımına hem ünlü isimler hem de hayranlarından kısa sürede destek mesajları geldi. Takipçileri “Yolun açık olsun” , “Hayırlı olsun, uğurlu gelsin” gibi mesajlar yazdı.

    Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven ‘Taş Kağıt Makas’ dizisiyle setlere dönüyor

    TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU

    Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut’un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DiziKanal DOzan Güven
    Haberler > Magazin > Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven ‘Taş Kağıt Makas’ dizisiyle setlere dönüyor
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