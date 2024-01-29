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    • Kıvanç Tatlıtuğ ile boşanacakları iddia edilen Başak Dizer sessizliğini bozdu

    Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık haberlerinin yayılması üzerine Dizer, açıklama yaptı. TGRT Haber’deki Bilmedikleriniz programını sunan Yasemin Bozkurt’a mesaj gönderen isim, “Bu tarz haberlere artık alıştık, çok şaşırmıyoruz maalesef” diyerek söylentileri yalanladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Boşanma, Ayrılık, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sanat camiasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ayrılacağı yönündeki haberler sevenlerini şaşırttı. 8 yıllık evli olan ve Kurt Efe adında bir çocukları bulunan ünlü çiftten Dizer, boşanma söylentileri karşısında sessizliğini bozdu. 

    Kıvanç Tatlıtuğ ile boşanacakları iddia edilen Başak Dizer sessizliğini bozdu

    EVLİLİKTE KISKANÇLIK KRİZİ

    İddiaya göre Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı bir sahneyi oynadı. Daha sonra ise ekibinden bu sahnenin yayınlanmamasını talep etti. Ancak ünlü oyuncunun sahneyi sosyal medyada gördüğü ve sinirlendiği öne sürüldü. Akabinde ise “Bir daha sizinle çalışmayacağım, tebrikler şimdi sayenizde boşanabilirim” dediği iddia edildi. Yaşananlar sonrası Dizer’in kıskançlık krizine girdiği ve çiftin arasının açıldığı öne sürüldü. 

    Kıvanç Tatlıtuğ ile boşanacakları iddia edilen Başak Dizer sessizliğini bozdu

    BAŞAK DİZER: HER ZAMAN YANINDA VE ARKASINDAYIM

    Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Başak Dizer’den açıklama geldi. Dizer, TGRT Haber’deki Bilmedikleriniz programının sunucusu Yasemin Bozkurt’a gönderdiği mesajla söylentileri yalanladı. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

    “Yasemin Hanım, bu tarz haberlere artık alıştık. Çok şaşırmıyoruz maalesef. Ben sonuçta mesleğini profesyonel olarak yapan bir oyuncunun eşiyim. Onun her işiyle gurur duyuyorum, her zaman yanında ve arkasındayım. Ayrıca kendisine büyük bir hayranlığım var. Ayrıca büyük bir şans ki aynı sektörde çalışıyoruz ve oyuncu partnerleri aynı zamanda benim de iş arkadaşlarım. Bu arada bizlerin bir beyanı olmayan bu tarz üretilmiş haberlere itibar etmezseniz çok memnun oluruz.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Başak DizerKıvanç TatlıtuğBoşanmaAyrılık
    Haberler > Magazin > Kıvanç Tatlıtuğ ile boşanacakları iddia edilen Başak Dizer sessizliğini bozdu
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