Kobra Murat’ın kilo kilo altınla oynadığı günler geride kaldı! “Kendime çorap bile almıyorum”

‘Romanların prensi’ olarak tanınan ve Kobra Murat lakabıyla bilinen Murat Divandiler, daha önce yaptığı “18 kilo altınım var” açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Bir programa konuk olan şarkıcı, yeni açıklamalarıyla şaşırttı. Mal varlığı ile dikkat çeken ünlü isim kendine bir çorap dahi almadığını söyledi.

Renkli sahne şovları ve altına yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Murat Divandiler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Demet ve Jess’le Gel Konuşalım programına konuk alan isim, bunca mal varlığı içinde kendisine hiçbir şey almadığını belirtti.

“PARAYI HİÇ SAYMADAN EŞİME VERİRİM”

Genç yaşta sahne hayatına başlayan Kobra Murat, “Taktığım altınların hepsi imitasyon ama çocuklarıma verdiklerim gerçek” diyerek şöyle konuştu:

“Kendime bir çorap bile almam. Çorabımı göstersem şimdi kaçarsın. Parayı hiç saymadan eşim Emine’ye veririm. Altınların olduğu kasa da Emine’nin üstüne. O bana harçlık veriyor. Evleri de çocuklarımın üstüne bağışlamadım, ölene kadar benim ama dedim ki bu ev senin, bu yazlık senin. Şimdi benim bir yırtık çorabım var.”

“MAHALLEYE 20 BİN DAĞITIRIM, KENDİME BİR ŞEY ALMAM”

Sahne sonrası direkt bankaya gittiğini belirten şarkıcı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

“Kendime hiçbir şey almıyorum, para harcamam. Havaalanından direkt bankaya gider parayı yatırırım. Kalanını eşime veririm. Çok cimriyim. Ben otobüsle spora giderim ama mahalleden geçerken 20 bin lirayı dağıtırım, toplu taşımayla gideceğim yere giderim. Değişik bir zihniyet o. Benim annem 39 yaşında öldü. Annem öldüğünden beri mahalledeki dullara her ramazan namaz elbiseleri ve baş örtüler dağıtırım. Mahallede hala bu yaşımda beni şirin tatlı çocuk gibi severler.”

Kobra Murat ve eşi

MAL VARLIĞIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Roman şarkıcı Kobra Murat, daha önce katıldığı bir programda mal varlığını sıralamıştı. Ünlü şarkıcı, “2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri” sözleriyle hayrete düşürmüştü. Daha sonra ise bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtmişti.