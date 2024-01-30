Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı

Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz cuma beyin kanaması geçirmiş ve acilen ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncunun yeni bir operasyon daha geçirdiği ve beyninden sıvı alındığı ortaya çıktı.

‘Bir Demet Tiyatro’ , ‘Vavien’ , ‘Baba Candır’ gibi birçok yapımda rol alan ve son dönemde Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinde üstlendiği ‘Abdullah’ karakteriyle konuşulan oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti.

Üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran Ebru Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BİLİNCİ AÇIK VE YOĞUN BAKIMDA

Daha sonra ise usta oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden “Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır. Tanı üzerine hastamız işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir” şeklinde yazılı bir açıklama yapılmıştı.

BEYNİNDEKİ SIVI ALINDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, dün yeniden bir operasyon geçirdi. 1,5 saat süren operasyonda usta ismin beyninde oluşan sıvı alındığı belirtildi. Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti dizisinin setine ne zaman döneceği henüz belli değil.

DİZİDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan dizide eşi Pembe ve gönlünü kaptırdığı Alev arasında kalan ve yaşadıklarını kaldıramayan Abdullah (Settar Tanrıöğen), dizide kalp krizi geçirmişti. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesini sağlar. Abdullah’ın hastalığını duyan Alev, Almanya’dan ilk uçakla İstanbul’a döner.