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    • Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı

    Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz cuma beyin kanaması geçirmiş ve acilen ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncunun yeni bir operasyon daha geçirdiği ve beyninden sıvı alındığı ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı
    Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti, Dizi, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Bir Demet Tiyatro’ , ‘Vavien’ , ‘Baba Candır’ gibi birçok yapımda rol alan ve son dönemde Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinde üstlendiği ‘Abdullah’ karakteriyle konuşulan oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. 

    Üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran Ebru Destan, “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı

    BİLİNCİ AÇIK VE YOĞUN BAKIMDA

    Daha sonra ise usta oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden “Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır. Tanı üzerine hastamız işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir” şeklinde yazılı bir açıklama yapılmıştı. 

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı

    BEYNİNDEKİ SIVI ALINDI

    Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, dün yeniden bir operasyon geçirdi. 1,5 saat süren operasyonda usta ismin beyninde oluşan sıvı alındığı belirtildi. Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti dizisinin setine ne zaman döneceği henüz belli değil.

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı

    DİZİDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

    Öte yandan dizide eşi Pembe ve gönlünü kaptırdığı Alev arasında kalan ve yaşadıklarını kaldıramayan Abdullah (Settar Tanrıöğen), dizide kalp krizi geçirmişti. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesini sağlar. Abdullah’ın hastalığını duyan Alev, Almanya’dan ilk uçakla İstanbul’a döner.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Settar TanrıöğenKızılcık ŞerbetiDiziOyuncu
    Haberler > Magazin > Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ikinci kez ameliyat masasına yattı
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