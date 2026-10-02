Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin dizisi için final kararı verildi. 11. bölümde ekran macerasını noktalayacak dizinin ikinci final fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından dizinin hayranlarından peş peşe tepki mesajları geldi.

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Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor. Senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.



İkinci sezonunda reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi, 11. bölümüyle ekranlara veda edecek. Çirkin, 4 Ekim Pazar günü yayınlanacak final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Çirkin dizisinin final fragmanı yayınlandı! Seyirci karara tepkili

FİNAL FRAGMANI TEPKİ ÇEKTİ

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı kısa sürede tepki çekti. Dizi takipçileri; “Bu kadar erken bitmemeliydi”, “Çok yazık oldu”, “Final kararından vazgeçilsin”, “Bu hikayenin daha anlatacak çok şeyi vardı” ve “Devam etmesini istiyoruz” şeklinde yorumlarla karara tepki gösterdi.

Çirkin dizisinin final fragmanı yayınlandı! Seyirci karara tepkili

ÇİRKİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir ve Meryem’in boşanması, iki taraf için de ağır sonuçlar doğurdu. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini sona erdirmesi Meryem’i yıkarken, genç kadın hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine geldi.

Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki dengeleri sarstı. Ancak Kadir’in, Meryem’i cezaevinden çıkarabilmek için yaptığı anlaşma henüz kimse tarafından bilinmiyordu.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf etti. Kadir’in Meryem’e yönelik tavırları ise Lale’nin şüphelerini daha da artırdı.

Lale, Cennet’le arasındaki ilişkiyi düzeltmek için harekete geçti. Bu girişimin ardından iki aile Karataşların evinde bir araya geldi. Cennet’in bu buluşmada yapacağı beklenmedik hamlenin Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştireceği ise final bölümünde ortaya çıkacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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