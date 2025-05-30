Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı! "Danla'nın vefat haberini alırsınız"
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin, 12 Nisan’da tutuklanmıştı. Bilic, sosyal medyada paylaştığı bir videoda Çetin’in serbest kaldığını belirterek, "Serbest bırakılan eski sevgilim Berk Çetin, dayımı arayıp '2-3 güne Danla'nın ölüm haberini alırsınız' demiş" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in şikayeti üzerine gözaltına alınan eski sevgilisi Berk Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Nisan'da tutuklandı.
SERBEST KALDI DEYİP ANLATTI: "DANLA'NIN ÖLÜM HABERİNİ ALIRSINIZ" DEMİŞ
Bilic, sosyal medyada paylaştığı yeni bir videoyla, Çetin'in serbest kaldığını belirtti.
Aynı videoda Çetin hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunan Bilic, şu ifadeleri kullandı:
Televizyonlarda izlediğimiz şeyi yaşıyorum. Geçen hafta ilk duruşmamız görüldü. 4 gün sonra tahliye edildi. Pişman olmadığı halinden tavrından çok belliydi. Bugün dayımı aramış. ‘Kızınızın ölüm haberini yakında alırsınız’ demiş. Bu insan şu an dışarıda ve plan yapıyor.
Bunu çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an. Dışarıda...
DANLA BİLİC'İN ŞİDDETE UĞRADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
11 Nisan'da Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete uğradığı anlar ortaya çıkmıştı.
İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı. Olay sonrası polis merkezine giden Aktepe, Çetin’in kendisine yumruk attığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Şiddet görüntülerinin ardından olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Berk Çetin’i Denizli’de yakaladı.
Çetin’in ifadesinde, Aktepe’nin orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Aktepe’nin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe’nin omzunu ittiğini iddia etti.
Damla Neslihan Aktepe’yi kafasına ve çenesine yumruk atıp darp etmediğini ileri süren Berk Çetin, suçlamaları kabul etmemişti.