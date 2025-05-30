Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı! "Danla'nın vefat haberini alırsınız"

Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı! "Danla'nın vefat haberini alırsınız"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin, 12 Nisan’da tutuklanmıştı. Bilic, sosyal medyada paylaştığı bir videoda Çetin’in serbest kaldığını belirterek, "Serbest bırakılan eski sevgilim Berk Çetin, dayımı arayıp '2-3 güne Danla'nın ölüm haberini alırsınız' demiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in şikayeti üzerine gözaltına alınan eski sevgilisi Berk Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Nisan'da tutuklandı.

SERBEST KALDI DEYİP ANLATTI: "DANLA'NIN ÖLÜM HABERİNİ ALIRSINIZ" DEMİŞ

Bilic, sosyal medyada paylaştığı yeni bir videoyla, Çetin'in serbest kaldığını belirtti.

Aynı videoda Çetin hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunan Bilic, şu ifadeleri kullandı:

Televizyonlarda izlediğimiz şeyi yaşıyorum. Geçen hafta ilk duruşmamız görüldü. 4 gün sonra tahliye edildi. Pişman olmadığı halinden tavrından çok belliydi. Bugün dayımı aramış. ‘Kızınızın ölüm haberini yakında alırsınız’ demiş. Bu insan şu an dışarıda ve plan yapıyor.

Bunu çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an. Dışarıda...

DANLA BİLİC'İN ŞİDDETE UĞRADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

11 Nisan'da Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete uğradığı anlar ortaya çıkmıştı.

Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı!

İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı. Olay sonrası polis merkezine giden Aktepe, Çetin’in kendisine yumruk attığını öne sürerek şikayetçi oldu. 

Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı!

Şiddet görüntülerinin ardından olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Berk Çetin’i Denizli’de yakaladı.

Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı!

Çetin’in ifadesinde, Aktepe’nin orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Aktepe’nin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe’nin omzunu ittiğini iddia etti. 

Damla Neslihan Aktepe’yi kafasına ve çenesine yumruk atıp darp etmediğini ileri süren Berk Çetin, suçlamaları kabul etmemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Grand Kartal Otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Yetenek Sizsiniz' yıllar sonra geri dönüyor! Yeni sezon jürileri netleşti - MagazinFenomen yarışma geri dönüyor! İşte yayın tarihi ve jürilerŞarkıcı Şimal hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu - MagazinGenç şarkıcı hayatını kaybetti!Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni ortaya çıktı - MagazinŞırdancı Mehmet gözaltına alındı! Nedeni...Ozan Tufan'ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan! - MagazinOzan Tufan'ın Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan!Oyuncu Cansu Tosun'un dedesi mezun oldu: Gururun böylesi - MagazinÜnlü oyuncunun dedesi mezun oldu: Gururun böylesiÖzcan Deniz kardeşiyle davalık olmuştu! Mahkemeden Ercan Deniz kararı - Magazin"Karıma ettiğin küfürleri yediririm" demişti! Karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...