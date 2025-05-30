Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı! "Danla'nın vefat haberini alırsınız"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in şikayeti üzerine gözaltına alınan eski sevgilisi Berk Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Nisan'da tutuklandı.

Bilic, sosyal medyada paylaştığı yeni bir videoyla, Çetin'in serbest kaldığını belirtti.

Aynı videoda Çetin hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunan Bilic, şu ifadeleri kullandı:

Televizyonlarda izlediğimiz şeyi yaşıyorum. Geçen hafta ilk duruşmamız görüldü. 4 gün sonra tahliye edildi. Pişman olmadığı halinden tavrından çok belliydi. Bugün dayımı aramış. ‘Kızınızın ölüm haberini yakında alırsınız’ demiş. Bu insan şu an dışarıda ve plan yapıyor.

Bunu çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an. Dışarıda...