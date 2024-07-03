Demet Akalın'ın lüks yazlığının koltuk örtüleri olay oldu!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 3 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme:

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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez evi ile gündeme geldi. Marka ve lüks takıntısıyla bilinen şarkıcı, evinin salonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Salon koltuklarındaki örtüler herkesi şaşırtınca konu ile ilgili açıklama yaptı.