Demet Akalın'ın lüks yazlığının koltuk örtüleri olay oldu!
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez evi ile gündeme geldi. Marka ve lüks takıntısıyla bilinen şarkıcı, evinin salonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Salon koltuklarındaki örtüler herkesi şaşırtınca konu ile ilgili açıklama yaptı.
Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.
Zayıf görüntüsüyle gündem olan düşen Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken bir isim… Demet Akalın geçtiğimiz günlerde evini takipçilerine gösterdi. Salondan paylaşım yapan Akalın'ın koltuklarına serdiği örtüler dikkat çekti.
"YA KOLTUKLARA DONDURMA DÖKÜLÜRSE"
Akalın'ın salonu sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, salonundaki örtüleri eleştirenlere cevap vermeyi de ihmal etmedi.
Akalın ise açıklama olarak "Bakmayın benim pahalı markalarla çektiğim kliplere, ben Anadolu kadınıyım. Ya koltuklara dondurma dökülürse?" ifadelerini kullandı.