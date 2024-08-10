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Demet Akalın'ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Demet Akalın&#039;ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Demet Akalın'ın, Bodrum'daki lüks villasına gelen 18 bin liralık su faturası isyanına MUSKİ'den cevap geldi. Kurum, "Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Şarkıcı Demet Akalın, 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından gelen su faturasına isyan etmişti. Akalın, paylaşımında "Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş hayaletler gezio herhlde evde!!!!@muskibasin” ifadelerine yer verdi. 

Akalın’ın bu paylaşımı sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri Demet Akalın’ın 18 bin lira su parası serzenişinin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için tekrar Yalıkavak’taki villasına giderek yanlışlık var mı diyerek tekrar su kullanım miktarını baktı.

Demet Akalın'ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et - 1. Resim

MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın’a MUSKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Demet Akalın'ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et - 2. Resim

AKALIN'IN SU SAYACI KONTROL ETTİLER

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Demet Akalın'ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et - 3. Resim

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir.

Demet Akalın'ın su faturası isyanına MUSKİ cevap verdi: Bahçe sulama sistemini kontrol et - 4. Resim

GEÇEN YIL DA FATURA YÜKSEKMİŞ

Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür.

Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz” denildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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