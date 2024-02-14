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    • Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim
    Müzik, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şarkıları ve sesiyle gönüllerde taht kuran Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı. Genç yaşta müziğe ara veren Tekin "Bir süredir, önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim" ifadelerini kullandı.

    "Derde İhanet Edemem", "Beni Vur" gibi şarkılarla tanınan ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Deniz Tekin, müziği bıraktığını açıkladı. Genç yaşta müziği bırakan Tekin'in "İstenilen şey müzisyenliğim değil" sözleri dikkat çekti.

    "TÜKENME HALİNDEYİM

    2015 yılında başladığı müzik kariyerine veda ettiğini açıklayan Tekin şu ifadelerini kullandı: "Müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı. Bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. Bir süredir, önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim. Bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. 10 seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamacağım kadar çok insnaın emeğiyle birçok yönden geliştirdik. Her haliyle, halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasında uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum."

    Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim

    "SAHNEYE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

    Tekin sözlerine "16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım. Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim" diye devam etti.

    Şarkıcı açıklamasını "Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder" diye tamamladı.

    Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim


     Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müzik
    Haberler > Magazin > Deniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim
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