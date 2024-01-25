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    Dilan-Engin Polat çifti için karar günü: Yakın arkadaşı Sevim Alan mahkeme tarihini paylaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan tutuklanmıştı. 5 Kasım’dan bu yana cezaevinde bulunan çiftten Dilan Polat’ın yakın arkadaşı Sevim Alan, davada kararın ne zaman çıkacağını açıkladı.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Dilan ve Engin Polat davasında kararın ne zaman çıkacağı belli oldu. Dilan Polat’ın yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya’yı paylaşarak merakla beklenen mahkeme tarihini açıkladı. 

    Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çift, 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. O günden bu yana cezaevinde bulunan ikilinin bugün hakim karşısına çıkacağı öne sürüldü. 

    25 OCAK’I İŞARET ETTİ

    Dilan Polat’ın mahkemesi ne zaman sorusu araştırılırken fenomenin yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya’yı paylaşan Alan, “Arkadaşlar hakim kararını yarın vereceğini açıkladı, gidiyoruz, karar yarın” notunu düştü ve kararın 25 Ocak’ta verileceğine işaret etti. 

    Dilan-Engin Polat çifti için karar günü: Yakın arkadaşı Sevim Alan mahkeme tarihini paylaştı

    “HAKİM KARARINI VERECEK”

    Instagram’dan ayrıca bir video paylaşan isim şu ifadeleri kullandı: 

    “Bu dosyada sadece Dilan yok. Biz sadece Dilan demiyoruz, Sıla da diyoruz Nilgün de diyoruz, diğerlerini de söylüyoruz. Her birinin avukatı girip tek tek savunma yapıyor. Hakim de bu savunmaların karşılığında dosyalara bakıp inceleyip kararını yarın vereceğini söyledi. Kalabalık bir dosya olduğu için en sağlıklı karar bence de yarın. Hakim takdiri öyle verdiyse bu konu böyledir. Sistemde problem olduğu iddiaları yalan. Devleti, hakimi, savcıyı zan altında bırakacak açıklamalar yapmayalım. Hakimin takdiri. Yarın olsun hayrolsun.”

    Dilan-Engin Polat çifti için karar günü: Yakın arkadaşı Sevim Alan mahkeme tarihini paylaştı

    Polat çiftinin mahkemesinin 24 Ocak Çarşamba (bugün) görüleceği iddia edildi. Ancak resmi olarak basına yansımış bir tarih henüz yok.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dilan PolatEngin PolatMahkemeDavaSevim Alan
    Haberler > Magazin > Dilan-Engin Polat çifti için karar günü: Yakın arkadaşı Sevim Alan mahkeme tarihini paylaştı
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