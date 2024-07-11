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Dilan-Engin Polat davasında duruşma tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakim karşısına çıkacak. Duruşma 4,5,6 Eylül tarihlerinde görülecek.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

3 GÜN SÜRECEK

Duruşmanın ilk celsesi 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame gönderildiği 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Dilan-Engin Polat davasında duruşma tarihi belli oldu - 1. Resim

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesinde ise Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devamı kararı verildi.

Dilan-Engin Polat davasında duruşma tarihi belli oldu - 2. Resim

40 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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