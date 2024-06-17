Dilan Polat tahliye mi ediliyor? Savcılık talebinin gerekçesi ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun tahliye edilmesinin ardından savcılık ilk kez 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat için 'tahliye edilsin' talebinde bulundu. Savcılık talebinin gerekçesi ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat’ın komşu kavgası! ‘Tekme atarak kapıyı açtı’ dedi, her şeyi açıkladı

Dilan ve Engin Polat’ın komşu kavgası! ‘Tekme atarak kapıyı açtı’ dedi, her şeyi açıkladı

Sosyal medyada paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Dilan - Engin Polat çifti, kara para aklama iddiasıyla 5 Kasım'dan bu yana tutukluluğu sürüyor. Nihal Candan'ın serbest bırakılmasının ardından gözler Dilan Polat'a çevrildi. Kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun tahliye edilmesinin ardından savcılık ilk kez 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat için 'tahliye edilsin' talebinde bulundu.

SAVCI "TAHLİYE EDİLSİN" DEDİ

Dilan Polat ve 15 şüpheli için yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakim soruşturma savcısından görüş yazısı istedi. Yani tahliye olup olmamaları yönünde fikrini sordu. Savcılık, Polat için ilk kez 'Tahliye edilsin' dedi.

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Ruhsal sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta muayene edildiği vurgulandı. Kurumun, 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiği belirtildi. Savcı gönderdiği görüş yazısında Adli Tıp'ın raporunda Polat için intihar riskinin tespit edildiğini açıkladı.

Kanal D Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavisinin ardından cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği belirtildi. Ancak savcı intihar riskini göz önünde bulundurarak Polat ile ilgili tahliye talep etti.

"TUTUKLULUK SÜRESİ YETERLİ"

Savcının tek gerekçesi Adli Tıp raporu değildi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmakla suçlanan Polat hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığı aktarıldı. Polat'ın 7 aylık tutukluluk süresinin ise yeterli olduğu vurgulandı.

HAKİM TALEBİ REDDETTİ

Hakim ise MASAK raporunun tamamının gelmediğini ifade ederek Polat'ın delil karartabileceğini vurguladı. Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına dikkat çekerek tahliye talebini reddetti.