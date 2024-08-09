Dilan Polat'ın ev hapsi talebi reddedilmişti! Mahkemeden yeni karar

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde ev hapsi talebini reddetmişti. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından tutuklu sanıkların aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme Dilan ve Engin Polat dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Sanıklar 4-5-6 Eylül tarihlerinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmesinin ardından tutuklu sanıkların aylık tutukluluk incelemesini değerlendirdi.

Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sabah’ın haberine göre, sanıklar 4-5-6 Eylül tarihlerinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DİLAN POLAT'IN EV HAPSİ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Yargılanmaları önümüzdeki ay başlayacak olan Polat çiftinin avukatları, geçtiğimiz günlerde tahliye ve ev hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkemeden ise bu talebe ret cevabı gelmişti.

Ret kararının gerekçesi olarak; 'Dilan Polat'ın savunmasının alınmadığını, delillerin daha toplanmadığı ve karartılma ihtimalinin bulunması' olduğu gösterilmişti.