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Haberler > Magazin > Dilan Polat'la sarmaş dolaş halleri tepki çekmişti! Feyza Altun buluşmanın perde arkasını anlattı

Dilan Polat'la sarmaş dolaş halleri tepki çekmişti! Feyza Altun buluşmanın perde arkasını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz yıllarda Dilan Polat ve fenomenlere yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen avukat Feyza Altun, önceki gün Dilan Polat’la aynı masada oturunca tepkilerin hedefi haline geldi. Polat'la samimi pozlar veren Altun, buluşmanın arka planını anlattı. Altun ayrıca "Bir daha görüşecek misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında, çok tartışılan Feyza Altun ve Dilan Polat buluşması konuşuldu. Canlı yayına telefonla bağlanan Avukat Feyza Altun, eleştirilere cevap verdi.

"ADIMI KULLANIP FENOMENLERDEN PARA İSTEMİŞLER"

Herkesin tartıştığı o samimi fotoğraf için şunları söyledi: "İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar ama işin çok ciddi bir boyutu var. Planlı bir buluşma değildi. Sevim Alan bizi bir araya getirdi, iyi ki de getirdi. Çok uzun zamandır benim adım kullanılarak bütün fenomenlerden 2 milyon dolar, 5 milyon TL ve 20 milyon TL gibi paralar isteniyormuş. Bu insanlar da buna inanıyormuş. Çok ciddi suç örgütlerinin adı geçiyor. Bugün bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum. Televizyonda konuştuğum ya da yazdığım hiçbir şeyde değişiklik yok.

Dilan Polat'la sarmaş dolaş halleri tepki çekmişti! Feyza Altun buluşmanın perde arkasını anlattı - 1. Resim

"DİLAN'A YAPTIĞI YANLIŞLARI TEK TEK SÖYLEDİM"

Dilan’a ‘Sen ekrana tükürdün, bunlar çok yanlıştı, sosyal medyayı bu kadar kullanmamalısın’ dedim. Yani yüzüne her şeyi söyledim. O fotoğrafta Dilan çok duygusal bir an yaşadı ve bana sarıldı. Kim çekti ve yaydı bu fotoğrafı bilmiyorum. Ben artık benim ismimin kullanılmasından çok sıkıldım. İnsanlara diyorlarmış ki; organize WhatsApp grupları var, sizi tutuklatacak, çıktınız ama tekrar tutuklatacak. Benim öyle bir gücüm yok ki tutuklatayım. Ben kimseyi WhatsApp gruplarında başkalarıyla hareket halinde olarak kimseyi tutuklatmaya çalışmıyorum.

Dilan Polat'la sarmaş dolaş halleri tepki çekmişti! Feyza Altun buluşmanın perde arkasını anlattı - 2. Resim

"DEFALARCA BANA BULUŞMAK İÇİN HABER GÖNDERDİLER"

Ben bu konu yargı önüne taşındığından beri konuşmuyorum çünkü yargı önünde devam eden bir konuyu yönlendirmek suçtur. Buluşturulmamızın sebebi ortada. Sürekli bir para konusunun geçmesi. Ben neden insanlardan para isteyeyim? İnsanlar bana neden para versin? Bu insanlar bana defalarca buluşmak için haber gönderdi. Ama olay öyle bir noktaya gitti ki; Dilan ve Sevim Alan’a da söyledim. ‘Ben sizden para istedim mi?’ Hayır. ‘Siz bana para verdiniz mi?’ Hayır. Biz bunu açıklıyoruz; böyle bir şey yok. Hâlâ insanlar ‘para sen nelere kadirsin’ yazıyorlar. Bir tane meczup var, ‘İtalya’da yargılanıyorlar, bunlar örgüt’ diyorlar. Artık çok sıkıldım, başıma gelmeyen sıkıntı, almadığım tehdit kalmadı.

Dilan Polat'la sarmaş dolaş halleri tepki çekmişti! Feyza Altun buluşmanın perde arkasını anlattı - 3. Resim

"TEKRAR GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Biri çıksın desin ki ‘bu emri Feyza Altun’dan aldık’ buna da inanacaklar. Birisi yazmış ki ‘bunların avukatı 125 milyon euro almış, ben 10 milyon dolar almışım, birilerini öldürtmüşüz’. Konuşmalar öyle bir yere gitti ki, ben artık bunun muhatabıyla konuşmak zorundayım. Bu, davanın ortadan kalktığını göstermez, dava devam ediyor. Ben artık bunu yargıya bıraktım. Ben hâlâ aynı fikirdeyim. Hâlâ suçlu olduklarını düşünüyorum.

Altun, "Tekrar görüşür müsünüz?" sorusuna ise "Bu buluşmanın bir amacı vardı, tekrarı olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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