Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerle buluştu. Beş-altı aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen gösteride 360 derece sahne tasarımı, senfonik düzenlemeler ve özel ışık sistemleri kullanıldı.

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Yaklaşık 400 kişilik teknik ekibin görev aldığı konserin sahne tasarımı, sanatçının adının baş harfi olan küçük “e” harfinden ilham alınarak hazırlandı. Salonun içine doğru uzanan kıvrımlı podyumlar ve özel ışıklandırmalar, izleyicilere farklı açılardan konseri takip etme imkanı sundu.

Ebru Yaşar’dan 360 derece sahne performansı! Unutulmaz bir gece yaşattı

“TÜRKİYE’NİN İLKİ DİYEBİLİRİM”

Konser öncesinde magazin muhabirleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, aylar süren hazırlıkların perde arkasını anlatarak Türkiye’de bir ilke imza attıklarını vurguladı.

“Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye’nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık. İzleyicimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir sahne görecek. Hem onlar adına hem de kendi adıma bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum.”

Ebru Yaşar’dan 360 derece sahne performansı! Unutulmaz bir gece yaşattı

ŞARKILARINI SENFONİK DÜZENLEMELERLE SESLENDİRDİ

Konserde Ebru Yaşar’a, Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti. Sanatçı, 90’lı ve 2000’li yıllardan günümüze uzanan sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

SAHNE TASARIMI VE IŞIK ŞOVU DA DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Kandemir Design Studio tarafından hazırlanan teknik prodüksiyonda 149 metrekarelik LED ekran, 270 ışık armatürü ve 28 hareketli dekor öğesi kullanıldı. Sahne tasarımı, görsel efektler ve orkestra eşliğinde gerçekleşen konser, Volkswagen Arena’da izleyicilere müzik ve görselliği bir araya getiren bir deneyim sundu.

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