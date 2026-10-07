“Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynadığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem’in hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Genç oyuncunun ailesinin yaşadığı acı ise ilk günkü tazeliğini koruyor. Ece İrtem’in babası Vural İrtem, kızının ölümünden aylar sonra ilk kez konuştu. Röportaj sırasında eşi Nuriye İrtem de yanında yer aldı.

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Ece İrtem, 15 Haziran 2026’da Kadıköy’deki evinde hayatını kaybetti. 35. yaş gününün hemen ardından gelen ölüm haberi sevenlerini kahretti.

İlk etapta ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği konuşulurken, Adli Tıp Kurumu raporunda Ece İrtem’in ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçti.

Ece İrtem’in ölümünde kahreden detay! “Beni toprağa sen koyacaksın” demiş

“BABA BENİ TOPRAĞA SEN KOYACAKSIN”

Kızının vefatından sonra ilk kez konuşan emekli savcı Vural İrtem, Ece’nin ölümünden yalnızca bir gün önce kendisine söylediği sözleri anlattı. ATV habere duygularını anlatan İrtem, kızının kendisine, “Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın” dediğini belirtti.

Kızının sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten baba İrtem, o an verdiği tepkiyi, “Çıldırdım. Kızım, ne diyorsun?” sözleriyle anlattı. Ece’nin ertesi gün hayatını kaybetmesi, bu konuşmayı baba İrtem’in hafızasında unutulmaz bir yere taşıdı.

Ece İrtem’in ölümünde kahreden detay! “Beni toprağa sen koyacaksın” demiş

Vural İrtem, kızının kendisi için kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. Ece’nin en büyük isteklerinden birinin babasına bir yat almak olduğunu söyleyen İrtem, “Ben ondan bir şey istemiyordum. Varlığı yeterdi, nefesi yeterdi” diyerek kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Baba İrtem, Ece’nin inançlı bir insan olduğunu ve Allah’a ve kadere büyük bir inanç beslediğini de ifade etti.

Ece İrtem’in ölümünde kahreden detay! “Beni toprağa sen koyacaksın” demiş

ANNESİNE SORDUĞU SORU YÜREK BURKTU

Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem ise kızını kendi evinde kaybetmenin acısını ve ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı. Özellikle sabah saatlerinin kendisi için çok ağır geçtiğini söyleyen anne İrtem, kızının yokluğuyla her gün yeniden yüzleştiğini belirtti.

Nuriye İrtem, “Kahvaltıda Ece’ye ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Acılı annenin hafızasından silinmeyen bir başka detay ise kızının kendisine yönelttiği soru oldu. Ece’nin bir gün kendisine, “Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?” diye sorduğunu aktaran Nuriye İrtem, kızının bu sözlerini unutamadığını söyledi.

Ece İrtem’in ölümünde kahreden detay! “Beni toprağa sen koyacaksın” demiş

“DEMEK Kİ İÇİNE DOĞMUŞ BİR ŞEYLER”

Kızının bu sorusunun sıradan bir konuşma olmadığını düşünen anne İrtem, “Demek ki içine doğmuş bir şeyler” diyerek yaşadığı duyguyu ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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