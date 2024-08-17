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Ece Seçkin'den üzen haber! Bebeğini kaybetti

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Ece Seçkin&#039;den üzen haber! Bebeğini kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annelik sevinci yarım kaldı. 2 aylık hamile olan şarkıcı bebeğini kaybetti. Bebeğin kalbi durunca ünlü şarkıcı önceki gün acilen ameliyata alındı. Seçkin, operasyon sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Seslendirdiği 'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Aman Aman' ve 'Olsun' gibi parçalarla hafızlara kazınan Ece Seçkin önceki gün apar topar ameliyata alındı.

Geçtiğimiz yıllarda pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin’den üzen bir haber geldi. 2 aylık hamile olan şarkıcı bebeğini kaybetti.

Ece Seçkin'den üzen haber! Acilen ameliyata alındı - 1. Resim

Hürriyet'in haberine göre, bebeğin kalbi durunca ünlü şarkıcı önceki gün acilen ameliyata alındı. Seçkin, operasyon sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ECE SEÇKİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Seçkin yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim."

Ece Seçkin'den üzen haber! Acilen ameliyata alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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