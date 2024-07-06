Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı
Magazin Haberleri / Müge Dağıstanlı
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin bu kez eşine aldığı hediye ile gündeme geldi. Eşinin kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen şarkıcı, pilot eşine karşılık olarak 2024 model Mercedes aldı.
Şarkıcı Ece Seçkin son dönemlerde paylaşımları ve sahne tarzlarıyla gündemden düşmüyor. Şarkıcı geçtiğimiz yıllarda pilot Çağrı Terlemez’le dünyaevine girmişti.
Seçkin, son dönemde aldığı hediyelerle gündem oldu. Evliliğini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, birbirlerine yaptıkları jestlerle konuşuluyor.
LÜKS ARAÇ HEDİYE ETTİ
Geçtiğimiz ay Çağrı Terlemez’in Ece Seçkin’e iki at hediye etmesini ardından Ece Seçkin altında kalmayan bir jest ile haber oldu. Seçkin, eşi Çağrı Terlemez’e 2024 model lüks bir araç hediye etti.
Kaynak: Müge Dağıstanlı