Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Müge Dağıstanlı 6 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Müge Dağıstanlı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin bu kez eşine aldığı hediye ile gündeme geldi. Eşinin kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen şarkıcı, pilot eşine karşılık olarak 2024 model Mercedes aldı.