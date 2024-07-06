Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı

Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: Müge Dağıstanlı
- Güncelleme:
Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı

Magazin Haberleri  / Müge Dağıstanlı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin bu kez eşine aldığı hediye ile gündeme geldi. Eşinin kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen şarkıcı, pilot eşine karşılık olarak 2024 model Mercedes aldı.

Şarkıcı Ece Seçkin son dönemlerde paylaşımları ve sahne tarzlarıyla gündemden düşmüyor. Şarkıcı geçtiğimiz yıllarda pilot Çağrı Terlemez’le dünyaevine girmişti.  

Seçkin, son dönemde aldığı hediyelerle gündem oldu. Evliliğini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, birbirlerine yaptıkları jestlerle konuşuluyor.

Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı - 1. Resim

LÜKS ARAÇ HEDİYE ETTİ

Geçtiğimiz ay Çağrı Terlemez’in Ece Seçkin’e iki at hediye etmesini ardından Ece Seçkin altında kalmayan bir jest ile haber oldu. Seçkin, eşi Çağrı Terlemez’e 2024 model lüks bir araç hediye etti.

Ece Seçkin’in kendisine at alan eşine hediyesi dudak uçuklattı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Müge Dağıstanlı
1.8 milyar liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdı - MagazinBegüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi, sözlerine yorum yağdıPelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı - MagazinHarcadıkları para şaşırttı! Ev sahibi ile mahkemelik oldularYoutube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü - MagazinEnes Batur trafik kazası geçirdiMerih Demiral'a verilen 2 maç ceza sonrası eşi Heidi Lushtaku sessizliğini bozdu - MagazinEşi ceza kararı sonrası sessizliğini bozduSinan Akçıl'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Yazıklar olsun sana - MagazinUEFA'nn kararına tepki: Yazıklar olsun sanaKÖFN grubu dağıldı! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı - MagazinÜnlü grup dağıldı! İşte ayrılığın perde arkası...
Sonraki Haber Yükleniyor...