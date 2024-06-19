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Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
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Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı

Magazin Haberleri  / Hürriyet

Türkiye’nin efsane haber spikerleri arasında yer alan Güler Kazmacı, yıllar sonra ortaya çıktı. Kazmacı’yı görenler “Asalet ve zarafet” , “Her zaman güzelsiniz” , “Yıllar sizi es geçmiş” gibi yorumlar yaptı.

Spikerliğe TRT’de başlayan, daha sonra Star TV, ATV, Show TV, Kanal D gibi kanallarda mesleğine devam eden Güler Kazmacı, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. 

Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı - 1. Resim

TELEVİZYON PROJESİYLE GELİYOR

Hürriyet’te yer alan habere göre, unutulmaz spiker yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi. Açıklamasında ise “Uzun yıllardır ekranlardan uzağım. Şimdilerde kitap yazıyorum, diksiyon eğitmenliğine devam ediyorum. Güzel bir televizyon projem var, yakın zamanda onu hayata geçireceğim” ifadelerini kullandı.

Efsane spiker Güler Kazmacı ortaya çıktı! Yeni projesini açıkladı - 2. Resim

Güler Kazmacı son hali...

GÜLER KAZMACI KİMDİR?

Türk televizyon programıcısı, radyocu, eski TRT spikeri, köşe yazarı ve gazeteci. Ankara doğumlu. Resim Grafik öğrencisiyken TRT'ye girdi ve başarılı oldu. TRT İzmir televizyonunda sabah erken saatlerde sunduğu Gün Başlıyor programıyla bütün ülkenin tanıyıp sevdiği bir isim olunca, 1991 yılında ilk özel televizyon olan Star TV'ye transfer oldu. Daha sonra Kanal D, ATV, Show TV, E TV gibi birçok özel kanalda haber okudu ve program sundu. 

Televizyonculuğunun yanı sıra 12 sene Posta Gazetesi’nde köşe yazarı olarak çalıştı ve daha çok kadın erkek ilişkileri ve siyaset üzerine yazılar kaleme aldı.

Diksiyon konusunda devlet ödülü alan Güler Kazmacı, kurumlara ve kişilere iletişim psikolojisi, etkili konuşma, kitle önünde etkili konuşma, telefonda etkili konuşma ve etkili yazım teknikleri dersleri veriyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Hürriyet
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