'Emret Komutanım'ın Naci'sinin son hali şaşırttı! "Görünce tanıyamadım"

Emret Komutanım dizisinde Naci karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Kurt, Kemal Sunal’a benzetilen hareketleriyle dikkat çekmişti. Mehmet Kurt yıllar içinde geçirdiği değişimle herkesi şaşırttı. Son halini görenler tanıyamazken sosyal medyada yorum yağdı.

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Emret Komutanım dizisi, 2000'li yıllara adeta damga vuran diziler arasında gösterilebiliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Kurt, Arda Kural, Ufuk Özkan ve Sarp Levendoğlu dahil olmak üzere birçok farklı isim yer aldı.

Dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan isimlerden biri de şüphesiz Naci rolünü canlandıran Mehmet Kurt oldu.

MEHMET KURT'UN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oyuncu bir zamanlar Kemal Sunal'a dahi benzetilmişti. Şimdilerde 41 yaşında olduğu bilinen Mehmet Kurt'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada oyuncunun son hali ilgili “Çok değişmiş”, “Bir yerde görsem tanıyamam”, “Tanıyamadım ya” gibi yorumlar yapıldı.