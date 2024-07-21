Engin Akyürek'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Adım Farah dizisinde canlandırdığı Tahir Lekesiz karakteriyle hafızalara kazınan Engin Akyürek aldığı acı haberle sarsıldı. Oyuncunun 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı amcası Ömer Akyürek’in kızı Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek “Adım Farah”, “Kara Para Aşk”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Sefirin Kızı”, “Kaçış” gibi birçok projede yer aldı.

Akyürek son olarak aldığı acı haberle yıkıldı. Oyuncunun 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı amcası Ömer Akyürek’in 32 yaşındaki kızı Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazası geçirdi.

YEDİ AYLIK OĞLU TEDAVİ ALTINDA

Sivas istikametine giden Okul, Refahiye ilçesi civarında bir TIR’a arkadan çarptı. Ünlü simin kuzeninin hayatını kaybettiği kazada, arabada yedi aylık oğlu Baray Alp Okul’un da olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan yedi aylık Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.