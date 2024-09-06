Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat’tan ilk paylaşım! Önce kızını aradı, sonra sosyal medyaya koştu

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Eşinin tahliye kararını öğrenince sevinçten çılgına dönen Dilan Polat’tan ilk paylaşım geldi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davanın 3. gününde karar çıktı. Engin Polat ve beraberindeki tutuklu sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye oldu.

BAĞIRA ÇAĞIRA ‘ENERJİ’Yİ SÖYLEDİ

Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat çılgına döndü. İlk olarak kızını arayıp haber veren Polat, ardından sosyal medyaya koşarak paylaşım yaptı. Kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu ile video çeken Dilan Polat bağırarak 'Enerji' şarkısını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.