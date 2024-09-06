Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat’tan ilk paylaşım! Önce kızını aradı, sonra sosyal medyaya koştu

Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat’tan ilk paylaşım! Önce kızını aradı, sonra sosyal medyaya koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Eşinin tahliye kararını öğrenince sevinçten çılgına dönen Dilan Polat’tan ilk paylaşım geldi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davanın 3. gününde karar çıktı. Engin Polat ve beraberindeki tutuklu sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye oldu. 

BAĞIRA ÇAĞIRA ‘ENERJİ’Yİ SÖYLEDİ

Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat çılgına döndü. İlk olarak kızını arayıp haber veren Polat, ardından sosyal medyaya koşarak paylaşım yaptı. Kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu ile video çeken Dilan Polat bağırarak 'Enerji' şarkısını söyledi. 

Engin Polat’ın tahliye kararının ardından Dilan Polat’tan ilk paylaşım! Önce kızını aradı, sonra sosyal medyaya koştu - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eşi ölmeden selasını okutmuştu! Savunmasıyla şoke etti: Ne sevgim var ne kinimÇanakkale'de araç mısır tarlasına uçtu, anne kız canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan Polat’ın beklediği karar çıktı: Engin Polat tahliye edildi - MagazinEngin Polat tahliye edildiPınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğün yeri belli oldu! Hazırlıklar neredeyse tamam - MagazinDüğün yeri belli oldu! Hazırlıklar neredeyse tamamSibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - MagazinMutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı - Magazin“Çağla için yaptım” dedi, bilinmeyenleri açıkladı"Tutukluluk halleri devam etsin" isteği! Dilan Polat mahkeme salonunu ağlayarak terk etti - MagazinDilan Polat mahkeme salonunu ağlayarak terk ettiAyça Çağla Altunkaya'nın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı - MagazinEski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...