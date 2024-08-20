Entübe edilen Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan çarpıcı iddia: Çocuğum kaçırıldı

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar entübe edilerek hastanede tedavi altına alındı. Sevenleri Muhtar’dan gelecek güzel haberi beklerken, eski eşi Deniz Uğur çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. Uğur sosyal medyadan “Şu anda karakola gidiyorum. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar” sözleriyle isyan etti. Konuyla ilgili Reha Muhtar'ın avukatı da bir açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Gazeteci Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

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DENİZ UĞUR OĞLU POYRAZ’IN KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı ve özel bir hastanede entübe edildiği öğrenilirken eski eşi Deniz Uğur’dan ağızları açık bırakan bir açıklama geldi. Uğur, Muhtar ile evliliğinden olan oğlu Poyraz’ın şarkıcı Nilüfer ve onun kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etti. Uğur, Instagram’daki açıklamasında şunları söyledi:

“Arkadaşlar şu an inanılmaz bir şey yaşıyorum. Sabah bana telefon geliyor ‘Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı’ diye… Ben çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç kimseye ve hiçbir telefona ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer’in kızı Poyraz’ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış.”

ŞARKICI NİLÜFER VE AYŞE NAZLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Karakola gideceğini ve şikayetçi olacağını bildiren Uğur, sözlerinin devamında ise “Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Bakın ben 2 yıldır avukatımla birlikte mahkemeye Reha Muhtar’ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını, hatta kendine de zarar verebileceğini söylüyorum. Bu beyanlarımız dosyada da var, hiçbir önlem alınmadı. Adam evde düşmüş, beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor, fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri. Ayşe Nazlı çocuğumu alıp götürmüş. Nilüfer ve Ayşe Nazlı çocuğumu bana göstermiyor şu durumda. Ben ne düşüneceğimi şaşırmış durumdayım. Şu anda karakola gidiyorum. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar. Birisi bana bunu açıklasın ya…” ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR'IN AVUKATI: SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ DURUM VARKEN, ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ HİÇE SAYARAK...

Deniz Uğur'un şoke eden suçlamasının ardından Reha Muhtar'ın avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı. Muhtar'ın Instagram hesabından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan yaygara mahiyetinde çirkin bir iddialar dolaşmaktadır. Gerçek bilgiler Poyraz'ın annesi Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş, bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken bu insani durumu ve çocuğun psikolojisini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak hiç bir şeyle bağdaşmaz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DENİZ UĞUR İLE REHA MUHTAR ARASINDA VELAYET SAVAŞI

İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşanmıştı. Çift, ayrıldıktan sonra ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açmıştı.

Mahkeme ise kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a, oğulları Poyrazın’ınkini ise Reha Muhtar’a vermişti. Görülen bir başka davada ise hakim Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetmişti.