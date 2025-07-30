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Haberler > Magazin > Ercan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı

Ercan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ercan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı
Müzik, Acı Haber, Vefat, Cenaze, Ailesi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzisyen, yapımcı ve şarkıcı Ercan Saatçi aldığı haberle yıkıldı. Ünlü ismin annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti.

Annesini kaybeden Ercan Saatçi, acı haberi sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaştı. 

Saatçi’nin paylaştığı ölüm ilanında şu ifadeler yer aldı:

“Acı kaybımız… Biriciğimiz, merhum Hikmet Saatçi’nin kıymetli eşi, Uğurcan Saatçi, Hülya Saatçi Önal, Ercan Saatçi’nin biricik anneleri, Mertcan Önal’ın kıymetli anneannesi, Busenaz Saatçi, Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi’nin biricik babaanneleri Nezahat Saatçi’yi kaybettik.”

ÖLÜM NEDENİ...

Nezahat Saatçi'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ercan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı - 1. Resim

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Nezahat Saatçi’nin cenazesi 30 Temmuz Çarşamba günü (bugün) ikindi namazına müteakip Şakirin Camiinde kılınacak, ardından Karacaahmet Mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.

Ercan Saatçi’yi kahreden haber! “Acı kaybımız” diyerek paylaştı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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