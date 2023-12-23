Eşinin ölümüyle kahrolmuştu… Şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi, gelin buketindeki detay duygulandırdı

23 Aralık 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:34

Ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Zor günleri atlatmaya çalışan şarkıcı, kızını evlendirdi.

“KIZIMIN MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜM”

Elif Karlı’nın kızı Ecen Naz Karlı, bir süredir birlikte olduğu Bulut Çatalsakal ile dünya evine girdi. Nikah sırasında babasının adı sorulan Ecen Naz, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Mutlu gününde kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Elif Karlı, sosyal medyadan peş peşe fotoğraf paylaştı, altına ise şu notu düştü:

“Çocukluk arkadaşlığından hayat arkadaşlığına… Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı, 3 oldu Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun.”

BABASINI UNUTMADI

Ecen Naz’ın gelin buketinde kaybettiği babası Cengiz Karlı'nın fotoğraflarının da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kullanıcılar “Çok duygulandım bu paylaşımı görünce” , “Babacığının da ruhu şad olsun evlatlarının mutluluğuyla” gibi yorumlar yaptı.

Elif Karlı, eşinin ölümü sonrası 2. Sayfa adlı programda haberi nasıl aldığını şu sözlerle aktarmıştı:

“2 gün önce çok ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi.”