Eski futbolcu Gökhan Çıra, tepki çeken fotoğrafı nedeniyle ifade verecek

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti. Çıra’nın savcılık tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

S.S.Ç isimli çocuğun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak soruşturma başlatılması ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

GÖKHAN ÇIRA’NIN İFADESİ ALINACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

ÇOCUK MAHKEMESİNDEN DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARI

Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.