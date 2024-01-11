Eski halinden eser kalmadı, yüz felci geçiren Ferdi Tayfur son halini paylaştı

11 Ocak 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:42

Arabesk müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ferdi Tayfur, birkaç sene önce böbrek yetmezliği nedeniyle haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyordu. Geçtiğimiz yılın nisan ayında Tayfur, 50 yaşındaki oğlu Timur'un bir böbreğini vermesiyle nakil ameliyatı oldu.

Bir süredir sessizliğini koruyan sanatçı, evinde dinlendiğini gösteren bir anı sosyal medyada yayınladı. Ünlü sanatçı, fotoğrafını "Merak Etme Sen" şarkısından yaptığı alıntıyla yayınladı. Tayfur, sevenlerine, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözleriyle seslendi.

Tayfur'un son halini paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. İşte o fotoğraf;

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ, ŞEKER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

78 yaşındaki Ferdi Tayfur'un Marmaris'te gözlerden uzak bir şekilde hayatına devam ettiği biliniyor. Öte yandan, ünlü sanatçı yıllardır şeker hastalığıyla mücadele ediyor ve yüz felci de geçirdiği için bir süredir fizik tedavi görüyor.

15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur, arabesk müziğin en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Ünlü sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor. Çok fazla uyuduğu için muayene olan sanatçı, böbrek yetmezliği olduğunu öğrenmişti.

Ferdi Tayfur'a oğlu Timur böbreği vermiş ve 2020 yılında böbrek nakli olmuştu.

DOKUZ DEFA ALTIN PLAK ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Toplamda dokuz kere Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı, kendi yazdığı şarkılarla birçok sinema filminde de yer aldı. Ferdi Tayfur, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.

Usta sanatçı, 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu.

1992'de çıkardığı "Prangalar" albümü ise 5 milyon ile Türkiye'nin en çok satan albümleri arasına girdi. Ayrıca kendisinin de en çok satan albümüdür.