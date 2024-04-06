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Esrarengiz ölüm! ABD’li oyuncunun cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: NBC News
- Güncelleme:
Esrarengiz ölüm! ABD’li oyuncunun cansız bedeni bulundu

Magazin Haberleri  / NBC News

‘Yellowstone’ , ‘1923’ , ‘The Tall Tales of Jim Brider’ gibi dizilerde rol alan genç aktör Cole Brings Plenty, yaklaşık bir haftadır kayıptı. 27 yaşındaki ismin cansız bedeni ormanlık bir alanda bulundu.

2 Nisan’dan bu yana kayıp olan ABD’li oyuncu Cole Brings Plenty’den kötü haber geldi. Oyuncunun cansız bedeni Kansas’taki ormanlık bir alanda bulundu. Bölge şerifi soruşturmanın devam ettiğini, adli tabibin olay yerine geldiğini bildirdi. 

Genç aktör birçok filmde rol almıştı. Aynı zamanda üniversitedeki eğitimine devam ediyordu. 

AMCASINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Cole Brings Plenty’nin amcası Mo Brings Plenty, yeğenini arama çalışmaları devam ederken Instagram'da çeşitli çağrılar yayınlamıştı. Perşembe günü yazdığı mesajda "Kayıp kişiyi aramamıza yardımcı olmak için zaman, kaynak ve destekleriyle katkıda bulunan herkese en içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cole Brings Plenty, iddiaya göre kaybolduğu gün bir apartman dairesinde aile içi şiddet tartışmasına karıştı. Olayın olduğu gün sabah saatlerinde ekipler bir kadının çığlıkları üzerine harekete geldi. Kamera kayıtları incelendiğinde Cole Brings Plenty’nin beyaz bir otomobille kaçtığını gördü. Birkaç gün sonra ise oyuncunun ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Esrarengiz ölüm! ABD’li oyuncunun cansız bedeni bulundu - 1. Resim

ŞİDDET OLAYINA KARIŞMIŞ

O sabah polis, bir kadının çığlıkları üzerine harekete geçti ve kameraları incelemesinin ardından Cole Brins Plenty'nin söz konusu kadının evinden çıkıp beyaz bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayın üstünden birkaç gün geçmesiyle birlikte oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

ACI HABERİ BABASI DOĞRULADI

Cole Brings Plenty'nin babası yaptığı açıklamada oğlunun öldüğünü doğruladı ve onu aramaya yardım edenlere teşekkür etti. Acılı baba, “Oğlumu ararken yanımızda olan ve arama alanlarımızı genişletmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayan herkese teşekkür ederiz. İnsanların kalbindeki iyiliği ve oğlumu çok sevdiklerini anladım” dedi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: NBC News
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