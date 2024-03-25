Fenomen Banu Parlak’ın 'tasmasız' köpeği komşusunun yavru köpeğini öldürdü

Beylikdüzü'nde lüks sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü. Dehşet anları kameralara yansırken, köpeği ölen Yasemin Kılıç “Banu Parlak sen bir katilsin” diye bağırdı.

Banu Parlak’ın tasmasız gezdirdiği iddia edilen köpeği “Drago”, komşularının köpeğinin ölümüne sebep oldu.

SALDIRARAK PARÇALADI

Köpeklerinin ölüm haberi sonrası adeta yıkılan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Yasemin Kılıç "Banu Parlak sen bir katilsin" diye haykırdı.

Feci olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

“BİZİM CANIMIZ GİTTİ”

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi.

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise, "Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı.

Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.

BANU PARLAK’TAN AÇIKLAMA

Söz konusu olayla ilgili Banu Parlak’tan yazılı bir açıklama geldi. Parlak açıklamasında kötü hadisenin sebebinin kendi köpeği Drago olmadığını belirterek şunları söyledi:

"24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir. Bu zamana kadar bir defa dahi kimseye karşı saldırgan tavır göstermeyen Drago’mun sadece başka bir köpekle oynamak onu koklamak istediği için maruz kaldığı saldırı sonucunda verdiği saldırgan tepkiden dolayı hiç istemediğim bir şekilde başkaca bir köpek zarar görmüştür. Drago insanlara ve başkaca hayvanlara da alışkındır. Zira bildiğiniz gibi başkaca evcil dostlarım da var ve Drago da diğerleriyle birlikte yaşamaktadır. Ancak bu kötü hadisenin sebebi Drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır. Bu saldırıdan dolayı zarar görmüş köpek için çok üzgünüm.

“HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

“Bir hayvansever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Drago’nun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek Drago’ya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım."

“HADİSEDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM”

"Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Video kaydında da görüldüğü gibi canla başla köpeğimi zapt etmeye çalışırken bir başkasının video kaydı alma gereksinimi duyması ve bunu aleyhimde bir delil gibi algı yaparak servis etmesi insanlığın bittiğini bir kez daha göstermektedir. Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı kullanacağım. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm."