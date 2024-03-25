Selim Gülgören ramazanda içki içen gençlere ateş püskürdü! ‘İnanmıyorsan saygı duyacaksın’

Şarkıcı ve besteci Selim Gülgören, sosyal medyadaki çıkışıyla gündeme geldi. Instagram’dan video paylaşan Gülgören, ramazan ayında ikamet ettiği semt olan Kadıköy’de gençlerin elinde içki şişeleriyle dolaştığını belirterek ateş püskürdü.

2000’li yılların başında çıkardığı şarkılarla müzik piyasasında adından söz ettiren ve ‘İstanbul Bana Dar’ , ‘Cennet’ adlı parçalarıyla bilinen Selim Gülgören dikkat çeken bir video paylaştı. Ünlü şarkıcı videosunda ramazan ayında içki içen ve elinde alkol şişesiyle gezen gençlere tepki gösterdi.

“RAMAZANDA BİRAZ SAYGI DUYACAKSIN”

Gülgören, çektiği görüntülerde “Şu an İstanbul Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri var, sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm. Hayatım boyunca 19-20'li yaşlarımda saygısızlık yapıp ramazan ayında elinde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama ramazanda birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir” dedi.

“YAPMAYIN ALLAH AŞKINA”

Saygının önemine üstüne basa basa dikkat çeken Gülgören, sözlerinin devamında ise “Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu bakın bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların ramazan ayı önemli. Onların gözüne soka soka içki falan içmeyin, gidin oturun mekanda için diye. Bunları yapmayın demiyorlar mı dostlar! Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika, Almanya gibi yapmak istiyorsunuz. Ama olmaz… Ya biz de şarkıcıyız da her şeye saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada Gülgören’in takipçileri videoya sessiz kalamadı. Paylaşımın altına “Helal sana” , “Seni yetiştiren aileden binlerce kez razı olsun” , “Aynen katılıyorum” gibi yorumlar geldi.