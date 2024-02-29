Fırat Tanış, İklim Tamkan’ın ‘şiddet’ iddiaları karşısında sessizliğini bozdu

Piyanist İklim Tamkan, eski erkek arkadaşı Fırat Tanış tarafından ağır psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etmiş ve oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını açıklamıştı. Tanış konuyla ilgili sessizliğini bozdu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum" dedi.

2022’de 8 yıllık evliliğini bitiren Fırat Tanış, piyanist İklim Tamkan ile birliktelik yaşamaya başladı. Eylül ayında ayrılan çiftten Tamkan, Fırat Tanış’ın peşini bırakmayıp kendisine psikolojik şiddet uyguladığını açıklamıştı. İddialar sonrası ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi.

FIRAT TANIŞ: YARGININ HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKARACAĞINA İNANIYORUM

Konunun yargıya taşındığını ve gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Tanış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

İKLİM TAMKAN: MARUZ KALDIĞIM ŞİDDET DERİN YARALAR AÇTI

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Tamkan, eski erkek arkadaşı Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını belirmişti. Açıklamasında ise şunları söylemişti:

“Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende meydana getirmiş olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum.”