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'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi

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'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi
Başlık Resmi'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un yatırım fonları ve hisselerde büyük zarara uğradığı, bu nedenle yatırım danışmanını değiştirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan iddialara sessiz kalmayan Boz, yaptığı açıklamayla söylentileri yalanladı.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Boz'un yatırımlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan söylentiler kısa sürede gündem oldu.

'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi
Başlık Resmi'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi

X'te yayılan paylaşımlarda, Murat Boz'un yatırım fonları ve hisselerden ciddi miktarda para kaybettiği ileri sürüldü. Ünlü şarkıcının yaşadığı kayıplar nedeniyle yatırım danışmanını değiştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi
Başlık Resmi'Fon ve hisselerden battı' iddiası gündemi salladı! Murat Boz'dan cevap geldi

‘BATTI’ İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Hakkındaki söylentilere kayıtsız kalmayan Murat Boz, X hesabından yaptığı açıklamayla iddialara cevap verdi.

Bir kullanıcının, "Murat Boz'un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi" paylaşımına cevap veren şarkıcı, "Hadi ya? Benim niye haberim yok" ifadelerini kullandı.

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