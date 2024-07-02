'Geçmişin Kokusu' filminin setinden kareler geldi! Gülsüm Ali ve Görkem Sevindik başrolde

Başrollerinde Gülsüm Ali İlhan ve Görkem Sevindik’in rol aldığı Geçmişin Kokusu adlı filmin okuma provası yapılmıştı. Merakla beklenen yapımın çekimlerine de başlandı, setten ilk kareler de geldi. Gelen kareler iki ünlü ismin hayranlarını heyecanlandırdı.

Rol aldığı Gönül Dağı’nda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsüm Ali ilhan ile daha önce Kurtlar Vadisi ve Ateş Kuşları gibi birçok dizide rol alan Görkem Sevindik aynı projede buluştu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Ender Yapım imzalı filmde Görkem Sevindik Salih’i, Gülsüm Ali ise ‘Elina’ rollerini paylaşacak. Serkan Özarslan‘ın yazıp yöneteceği filmde Emir Benderlioğlu ‘Murat’, Zeynep Elçin ‘Ayşe’ rolünü üstlenecek.

HAYRANLARI HAVAYA UÇTU

Çekimleri Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan film sete çıktı. Başrolde yer alan Gülsüm Ali İlhan ve Görkem Sevindik’ten ilk pozlar da geldi. Yıldız oyuncuların kareleri hayranlarını heyecanlandırdı. Fotoğraflara ikilinin hayranlarından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

GEÇMİŞİN KONUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Yugoslavya dağılırken Üsküp’te 500 yıllık evinde olanları izleyen Salih yaşadığı mahallede insanların değişmesine, bireyselleşmesini seyirci kalmadan elinden geleni yapar. Ancak çocukluk arkadaşı, aynı mahallede beraber büyüdüğü Elina’nın bir sivil toplum kuruluşunu temsilcisi olarak şehre geri dönmesi ile birlikte artan huzursuzluk komşuların birbirine düştüğü dönemlerin yaşanmasına neden olur. Salih bir anda kendisini hem çocukluk arkadaşıyla hem de onun arkasındaki güçlerle büyük bir savaşın içinde bulur.