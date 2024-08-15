Gelin Evi’nde şaşırtan anlar! Ezgi Sertel bulaşık makinesinden çıkanları görünce hayrete düştü

Ekranların en çok izlenen programı Gelin Evi’nde şaşırtan anlar yaşandı. Programda İlkim Gelin’in sebze ve meyveler için uyguladığı hijyen yöntemi hayrete düşürdü.

Gelin Evi’nin 14 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde İlkim Yerdelen yarıştı. Misafirlerini konfeti ile karşılayan yarışmacı programda yaptıklarıyla şaşırttı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Dünkü programda İlkim Yerdelen önce misafirlerine karpuzlu frozen ikram etti. Ardından hazırladığı sunum masasıyla yedirdi, içirdi. Evini gezdiren İlkim Gelin, o anlarda şaşkına çevirdi.

SEBZE VE MEYVELERİ BÖYLE YIKIYORMUŞ

Bulaşık makinesinin çalıştığını fark eden Ezgi Sertel, “Bir yerden ses mi geliyor?” diye sordu. Bunun üzerine Yerdelen, “Ben size bir şey göstermek istiyorum” diyerek makinenin kapağını açtı.

Makinede dizili olan meyve ve sebzeler hem ekran başındakileri hem izleyiciyi şoka uğrattı. Meyve ve sebzelerini bulaşık makinesinde yıkayarak temizlikte yeni bir boyut atlayan İlkim Gelin, bunu neden yaptığını da açıkladı.

"DİĞER TÜRLÜ HİJYENİK DEĞİL"

Daha fazla su harcamamak için bu yöntemi kullandığını söyleyen yarışmacı “21. yüzyıldayız. Artık her şey teknoloji ile halloluyor. Meyve ve sebzeleri koyuyorum, durulama moduna alıyorum. Hiç uğraşmama gerek yok. Kuruyunca da dolabıma koyuyorum. Diğer türlü hijyenik olduğuna inanmıyorum. Çok su akıttığımı düşünüyorum lavaboda. Böylesi daha pratik geliyor bana” dedi.