Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 10:27 - Güncelleme: 19 Mart 2024 10:33 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid Umre’ye gitti. Kişisel Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Anwar, “Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım” notunu düştü.