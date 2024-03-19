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Haberler > Magazin > Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gigi ve Bella Hadid&#039;in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid Umre’ye gitti. Kişisel Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Anwar, “Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım” notunu düştü.

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid’in 24 yaşındaki erkek kardeşleri Anwar Hadid, Umre ziyareti için arkadaşlarıyla birlikte Mekke’ye gitti. 

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - 1. Resim

“ALLAH’IN EMRİNDE, SONSUZ MİNNETTARIM”

Ablaları gibi modellik yapan Anwar Hadid, gerçek kardeşlerim diye tanımladığı arkadaşlarıyla gittiği Umre’den fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - 2. Resim

Fotoğrafları ise “Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş” yazdı. 

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - 3. Resim

Anwar Hadid’in fotoğraflarına babası Mohammed Hadid de yorum yaparak “Oğlum inançlı arkadaşlarıyla birlikte” dedi. 

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - 4. Resim

Gigi ve Bella Hadid'in baba tarafı Filistin kökenli. Mohammad Hadid'in eski manken Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Gigi ile Bella, babalarının kökenine son derece bağlı. Gazze’de İsrail’in katliamı dünyanın gözü önünde devam ederken Hadid kardeşler yaşananlara tepki göstermeye devam ediyor. İki kardeş de işlerini kaybetmeyi göze alarak hissettiklerini açıklamaktan geri durmuyor. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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