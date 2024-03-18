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Haberler > Magazin > Çocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Çocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000’li yılların başında popüler dizilerde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, 33 yaşında vefat etti.

Bir dönem popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu’dan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Göksu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - 1. Resim

Berkay Batuhan Göksu, 'Seni Yaşatacağım' dizisinde 'Can' karakterini oynamış; Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin ve Yetkin Dikinciler gibi isimlerle kamera karşısına geçmişti.

İlerleyen yıllarda oyunculuğu bırakan Göksu, 2014 yılında Yasemin Göksu ile evlenmiş ve ‘yazılımcı’ olarak hayatına devam etmişti.

Çocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - 2. Resim

BERKAY BATUHAN GÖKSU KİMDİR?

12 Mayıs 1990 doğumlu. 2002 yılında 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle oynadı. Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı.

Oyunculuğu bırakan Göksu, ‘yazılımcı’ olmayı seçti. Kariyerine bambaşka bir yön veren isim 12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile nikah masasına oturdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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