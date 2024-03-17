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Grup Laçin'den üzen haber! Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Grup Laçin&#039;den üzen haber! Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

90'lı yılların sevilen grupları arasında yer alan ve 'Bekar Gezelim' şarkısıyla ünlenen Grup Laçin'den üzen haber geldi. Grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti.

'Bekar Gezelim' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin, aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Bir dönemin efsaneleri arasında yer alan ve Türkiye'de neredeyse herkesin bildiği şarkıyla yeniden gündem olan gruptan üzücü haber geldi.

Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı'nın yer aldığı grupta akordeon sanatçıcı olan Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

Grup Laçin'den üzen haber! Şeref Baldemir hayatını kaybetti - 1. Resim

BİR SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYMIŞ

Şerif Baldemir'in 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Serkan Çağrı, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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