Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Müslüman oldu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 23:29 - Güncelleme: 16 Mart 2024 23:33 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Dünyaca ünlü rapçinin İslamiyet'i seçmesi büyük yankı uyandırdı.