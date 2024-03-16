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Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Müslüman oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Dünyaca ünlü rapçinin İslamiyet'i seçmesi büyük yankı uyandırdı.

Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan'da dünya genelinde İslam ile tanışanların sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in eşi ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmasının ardından dünyaca ünlü Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon da İslam dinini seçti.

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ MÜSLÜMAN OLDU

Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçen Lil Jon, Müslüman olduğu anlara dair görünütleri sosyal medyada paylaştı. 

Videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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