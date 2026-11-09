Arabesk müzik sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümünde tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı istinafa başvurdu. Sunulan dilekçede olay gecesine ilişkin kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözünün Güllü'ye ait olduğu, tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadelerinin çelişkili olduğu iddia edildi. Gülter’in beraat ve tahliyesi talep edildi.

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Arabesk müzik alanındaki şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir iddia daha ortaya çıktı. "Kadına karşı kasten öldürme" ve "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlarından tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok istinafa başvurdu.

Sabah gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre; dilekçede mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak beraat ve tahliye talep edildi.

İstinaf dilekçesinde, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanları ile Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 10 Ekim 2025 tarihli raporuna dayandırdığı öne sürüldü.

ZEMİN TARTIŞMASI

Savunma, söz konusu raporda olay yerinden alınan svap örneklerinde kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının zeminin olay anında kaygan olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirtti. Olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında pencerenin önündeki zeminin kaygan olduğunun kaydedildiği, olay yerine gelen polislerin de kamera kayıtlarına yansıyan konuşmalarında zeminin kayganlığından söz ettiği ifade edildi.

Güllü dosyasında Tuğyan cephesinden yeni iddialar: ‘Hadi görüşürüz’ sözü kime ait?

ALKOL DETAYI

Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu hatırlatılan dilekçede, alkol ve ilaçların birlikte kullanımının denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği savunuldu. Savunma, Güllü'nün daha önce de alkollüyken evde düştüğüne ilişkin sağlık kayıtlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Güllü dosyasında Tuğyan cephesinden yeni iddialar: ‘Hadi görüşürüz’ sözü kime ait?

'SAVUNMA HAKKI KISITLANDI'

16 Haziran 2026 tarihli İTÜ raporunda sesin aidiyetinin kesin olarak belirlenemediği hatırlatılarak, ses kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin yerel mahkemece reddedilmesinin savunma hakkını kısıtladığı ileri sürüldü.

Güllü dosyasında Tuğyan cephesinden yeni iddialar: ‘Hadi görüşürüz’ sözü kime ait?

'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' SESİ KİME AİT?

İstinaf dilekçesinde, olay gecesine ilişkin kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözünün Güllü'ye ait olduğu iddia edildi. Dilekçede Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sözün Güllü'ye ait olabileceğini söylediği, kolluk tarafından yapılan ses incelemesinde de aynı yönde değerlendirme bulunduğu belirtildi.

Tuğyan Ülkem Gülter- Sultan Ulu

'SULTAN'IN İFADESİ ÇELİŞKİLİ' İDDİASI

Öte yandan dilekçede tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadelerinin çelişkili olduğu da öne sürüldü. Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadelerle gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerin birbirine zıt olduğu belirtilen dilekçede, tanığın ilk anlatımlarında Gülter'in annesini aşağı attığına ilişkin bir beyanda bulunmadığı vurgulandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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