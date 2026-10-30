Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez de geçmişte hemşire olarak görev yaptığı özel hastanedeki uygulamalar nedeniyle gündeme geldi. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiği görüntülerde, Gülter'in yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hastaya kalp masajı yaptığı ve bu sırada temizlik görevlilerine uygulamalı eğitim verdiği öne sürüldü. İddialar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme yürütmeye başladı.

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Şarkıcı Güllü'nün ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez de hemşire olarak görev yaptığı dönemdeki uygulamalarla gündeme geldi. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülerde yer alan iddialar üzerine hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Güllü’nün kızına çift yönlü soruşturma! Yoğun bakımdaki akıl almaz görüntüler ortaya çıktı

CANLI HASTA ÜZERİNDE KALP MASAJI İDDİASI

Gülter hakkında, daha önce hemşire olarak çalıştığı özel hastanedeki bazı uygulamalarla ilgili inceleme başlatılmıştı. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülere Sabah Günaydın yer verdi.

Kayıtlarda Gülter'in yoğun bakım servisinde, yaşam mücadelesi veren bir kadın hastaya kalp masajı uyguladığı görülüyor.

Güllü’nün kızına çift yönlü soruşturma! Yoğun bakımdaki akıl almaz görüntüler ortaya çıktı

Söz konusu müdahalenin tıbbi bir gereklilik bulunmaksızın gerçekleştirildiği iddia edilirken Gülter'in temizlik personeline kalp masajını öğretmek amacıyla hasta üzerinde uygulama yaptığı ileri sürüldü.

Eminoğlu'nun suç duyurusunda yer alan bir diğer iddia ise Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığı yönünde oldu. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, yürütülen adli ve idari incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Güllü’nün kızına çift yönlü soruşturma! Yoğun bakımdaki akıl almaz görüntüler ortaya çıktı

HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia da yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlarda farklı gösterildiği yönünde. Soruşturma kapsamında hastalara ait sağlık dosyaları, ölüm saatlerini gösteren belgeler ve hastanedeki kamera kayıtlarının karşılaştırılması bekleniyor.

Güllü’nün kızına çift yönlü soruşturma! Yoğun bakımdaki akıl almaz görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen başka görüntülerin de dosyaya sunulduğu öne sürüldü. Bu kayıtlarda Gülter'in bir mesai arkadaşıyla halay çektiği anları yer aldı.

Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvurunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ise söz konusu iddialara ilişkin idari inceleme yürütüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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