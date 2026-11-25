Şarkıcı Güllü, 2025 yılında Yalova'da yaşadığı evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Uzun süre gündemden düşmeyen olayın kaza değil cinayet olduğu belirlenirken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Dosyaya giren yeni deliller ve ses kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemeler ise dikkat çeken bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. Kayıtlarda duyulan erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği öne sürüldü. İşte soruşturmadaki son gelişmeler…

Özetle Kaydet a- | +A

Yalova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya eklenen ses kayıtlarının teknik açıdan incelenmesi amacıyla TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi. Bu sürecin, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu başvurunun ardından başlatıldığı belirtildi.

Güllü'nün ölümünde gizemli kayıt! O ses ağabeye mi ait?

SES KAYITLARI SULTAN NUR ULU'NUN ABİSİNİ İŞARET ETTİ

Tuğberk Yağız Gülter'in, evin içerisindeki konuşmaların aydınlatılması amacıyla talep ettiği inceleme sonucunda hazırlanan ses analizinin ayrıntıları ATV Haber'de paylaşıldı.

Kayıtlarda duyulan erkek sesinin kimliğine ilişkin değerlendirmelerde, Sultan Nur Ulu'nun ağabeyinin isminin öne çıktığı aktarıldı. Daha önce de Ulu'nun ağabeyinin, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun kaçma girişimine yardımcı olabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Güllü'nün ölümünde gizemli kayıt! O ses ağabeye mi ait?

KAYITLARDAKİ "KAPATTIN MI KAMERALARI?" SÖZLERİ…

Yeni ses analizinde, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kapattın mı kameraları?" şeklindeki sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "Beni izliyor" cevabını verdiği belirtildi.

Konuşmaların devamında Tuğyan'ın annesi Güllü'den özür dilemesini istediği, Sultan Nur Ulu'nun ise "Tamam yapıyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kayıtlarda erkek sesinin kimliğine ilişkin dikkat çeken diyaloglardan biri de Tuğyan'ın "Kim o?" sorusu oldu. Sultan Nur Ulu'nun bu soruya "Ağabeyim" şeklinde karşılık verdiği ifade edildi.

Dosyaya giren yeni bulguların ardından soruşturma kapsamında hangi işlemlerin gerçekleştirileceği merak edilmeye başlandı.

Güllü'nün ölümünde gizemli kayıt! O ses ağabeye mi ait?

İKİ FARKLI UZMAN RAPORUNDA ÇARPICI İFADELER

Öte yandan, Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının talebiyle evin güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları üzerinde daha önce iki ayrı uzman incelemesi yapılmıştı.

28 Ekim 2026 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde hazırlanan raporlarda, kayıtlarda geçtiği belirtilen bazı konuşmalar dikkat çekmişti. Güllü'ye ait olduğu değerlendirilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözlerinin yanı sıra Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri raporlarda yer almıştı.

İkinci raporda ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de aktarılmıştı.

Güllü'nün ölümünde gizemli kayıt! O ses ağabeye mi ait?

ERKEK SESİNE AİT KONUŞMALAR DA RAPORLARA GİRDİ

Uzman incelemelerinde kamera kayıtlarında duyulduğu belirtilen erkek sesine ilişkin konuşmalar da değerlendirildi. İlk raporda bu sese atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri sıralandı.

6 Kasım tarihli ikinci raporda ise erkek sesinden geldiği değerlendirilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, önceki uzman raporlarında erkek sesinin kime ait olduğu konusunda kesin bir kimlik tespiti yapılamamıştı. İkinci raporda da kayıtların soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceği, ancak tek başına olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak ortaya koymak için yeterli olmadığı vurgulanmıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala