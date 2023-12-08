Gülse Birsel'den Sadrazam Melek Mehmed Paşa açıklaması: Çeşme'nin yarısı benim değil

8 Aralık 2023 12:23 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:37

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Habertürk

‘Avrupa Yakası’ , ‘Yalan Dünya’ , ‘Jet Sosyete’ gibi birçok başarılı projenin senaryosunu yazan Gülse Birsel, “Sadrazam torunuyum, Çeşme'nin yarısı benim” diyen 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ’a benzetilmişti.

Birsel ile Bozbağ’ın benzerliği bir anda ünlü oyuncu ve senaristi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına sokmuştu. Katıldığı bir etkinlikte bu benzerlik sorulan Gülse Birsel, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

“ESPRİYDİ, BEN DE ŞAKAYA KATILDIM”

Habertürk’te yer alan haberde; Kocaeli'de yaşayan ve yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrenen Nilüfer Akcoşkun Bozbağ ile benzerliği sorulan Gülse Birsel, konuya esprili şekilde yaklaştı.

Birsel'e, Bozbağ'ın, İzmir'in Çeşme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu öne sürmesi de hatırlatıldı. Ünlü isim, bu soru üzerine “Çeşme'nin yarısı benim değil. O bir espriydi. Bir hanımefendi böyle bir şaka yapmış. Ben de bu şakaya katıldım, hepsi bu... Benim Çeşme'de hiçbir şeyim yok” şeklinde konuştu.

“ÇEŞME’DE EVİM BİLE YOK” DİYEREK İSYAN ETMİŞTİ

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, ‘Aile Arasında’ filminde Gülse Birsel’in üstlendiği Mihriban karakterine benzetilmiş. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Birsel, şu açıklamayı yapmıştı:

“Merak edenlere açıklayayım... Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım. Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi... Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp, kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim.”