Aleyna Tilki sahne programlarının engellendiğini söyledi: Benim ölmemi istiyorlar

8 Aralık 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:27

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıları, konserleri ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

“YOK OLMAMI, ÖLMEMİ İSTİYORLAR”

Sahneye çıkışının engellendiğini belirten Aleyna Tilki, sesi titreyerek çektiği videoda “Şarkı söylemeyi çok özledim” dedi. Bazı kişilerin ölmesini istediğini belirten şarkıcı, şöyle konuştu:

Sektörü domine eden insanlar az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bir bölümü ise omurgasız. Duygu diliyle konuşan insan yok. İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? İstiyorlar çünkü bunu. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar, seyircim istiyor ama neticede organizasyonları onlar yapıyor.

İstemediği mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını belirten şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Sektörü domine eden insanların sözlerinden çıkamıyorlar. Daha fazla para almak için beni kendimi ifade edebileceğim yerlere yazmak istemiyorlar. Benim moralimi bozacak mekanlara beni yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekanlara çıkamıyorum ama ben şarkı söylemeyi çok özledim.”

Video sonunda sinirlenen Aleyna Tilki, sözlerinin sonunda sektöre küfür ederek videoyu bitirdi.