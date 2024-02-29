Güney Afrikalı rapçi AKA suikastinde 7 gözaltı

Güney Afrikalı rapçi AKA'nın hayatını kaybettiği suikasta ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2023'te Durban şehrinde AKA'ya yönelik gerçekleştirilen suikastın 7 zanlısından 5'inin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2'sinin ise komşu ülke Esvatini'de gözaltına alındığı belirtildi.

SUİKAT EN AZ 7 KİŞİ VE 4 ARAÇLA DÜZENLENDİ

Açıklamada, Esvatini'de yakalanan zanlıların Güney Afrika'ya iadesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Suikastın en az 7 kişi ve 4 araçla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, suikast planına ve soruşturma sürecine ilişkin detaylara da yer verildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

Açıklamada, iki zanlının 26 Şubat'ta Esvatini'de yakalanmasının ardından, suikastı planlayan ve koordine eden kişi ile bir diğer zanlının da güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

"DAHİ TARAFINDAN DİKKATLE PLANLANMIŞ SUİKAST"

Güney Afrika Polis Bakanı Bheki Cele, yaptığı açıklamada, olayı "bir dahi tarafından dikkatle planlanmış bir suikast" olarak nitelendirdi.

AKA KİMDİR?

Gerçek ismi Kiernan Jarryd Forbes olan ve 35 yaşında suikast sonucu hayatını kaybeden AKA, Güney Afrika'nın ve kıtanın en ünlü rap ve hiphop müzisyenlerinden biri olarak biliniyordu. AKA'nın öldürülmesi, geçen yıl 28 bine yakın cinayetin işlendiği Güney Afrika'da geniş tepkilere neden olmuştu.